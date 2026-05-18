Moradores de rua\nMuito já se falou neste jornal e em outros veículos da imprensa sobre os transtornos que os moradores de rua tem causado à população goianiense, em especial no Setor Central. São furtos e roubos de toda espécie; brigas a todo momento; bloqueio de calçadas e da entrada de residências; ameaças aos nossos familiares e clientes; cenas de sexo; uso das calçadas e jardins como banheiro; intenso tráfico e uso de drogas, etc. Mas até agora o único socorro que temos tido é da PM, através do seu 38º Batalhão, que tem sua atuação limitada pela benevolente legislação e despacho de um ministro do STF. Aliás, por falar em benevolência, quando é que a Secretaria de Ação Social da Prefeitura, o Ministério Público e a Defensoria Pública vão garantir o sossego, a segurança e a higiene das calçadas dos moradores do Centro de Goiânia? A população de rua só tem aumentado em quantidade e violência. E todos sabemos que a grande maioria veio e está vindo de outros estados.