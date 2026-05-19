Garis\nCumprimento o missivista, professor Marco Antônio Sperb Leite pela carta publicada nesta sessão, em 16/17 deste, saudando o “Dia do Gari”. Sem dúvida uma iniciativa muito digna tomada por esta personalidade da nossa cidade. Professor exemplar aposentado da Universidade Federal de Goiás, registra vida muito participativa na educação e na vida brasileiras, merecedora da nossa admiração - e meu companheiro “Va pensiero”. Suas palavras registram aquilo que deve ser uma unanimidade: o reconhecimento da importância do trabalho realizado pelos nossos garis – importantíssimo, principalmente à saúde e bem-estar da nossa gente.\n]Parabéns aos nossos garis, heróis do dia a dia – e ao professor Sperb Leite pela iniciativa.\nJuarez Costa Barbosa\nParque Anhanguera - Goiânia\nMoradores de rua\nEm resposta a carta publicada na edição desta segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos de Goiânia informa que atua de forma contínua e integrada no atendimento à população em situação de rua, por meio de equipes especializadas de abordagem social, acolhimento institucional, encaminhamento para serviços de saúde, emissão de documentos, acesso à alimentação e reinserção familiar e social.