Lago das Rosas\nEm resposta à carta publicada no dia 20/05, a Amma informa que a gestão de árvores em Goiânia segue critérios técnicos previstos no Plano Diretor de Arborização Urbana. É justamente por reconhecer a importância ambiental, histórica e social do Parque Lago das Rosas que todas as intervenções previstas estão sendo conduzidas com responsabilidade, transparência e diálogo.\nAs medidas adotadas decorrem de vistorias e pareceres técnicos realizados por profissionais habilitados, que identificaram exemplares mortos, com presença de fungos, larvas e cupins, com podridão interna avançada ou risco iminente de queda. Nesses casos, conforme critérios técnicos e de segurança, serão realizados manejos como podas, substituições e novos plantios. Como compensação ambiental, 150 novas árvores serão plantadas.