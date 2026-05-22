Retirada de árvores no Lago das Rosas\nLouvável o projeto de revitalização do Lago das Rosas, mas por que a derrubada das árvores? É o projeto que tem que se adequar às árvores lá existentes. Que política é esta de destruir o nosso verde? Alegam risco de quedas. Passaram a existir, sim, depois de podas drásticas e inadequadas, que precisam ser estancadas. As redes sociais estão abarrotadas de imagens, comentários contrários . São opiniões técnicas e da população indignada. Será que não merecem ser ouvidas? Como já me manifestei aqui: administrações passam, mas o legado deixado à população é um bem de todos que precisa ser preservado. Sim à revitalização, não à retirada das árvores.\nRosângela Roriz Rizzo Lousa\nSetor Bueno - Goiânia\nInvisibilidade moral\nUma professora decidiu fazer uma experiência com seus alunos. Pediu que imaginassem uma condição impossível: “O que vocês fariam se fossem invisíveis por um dia?” As respostas vieram rápidas, sinceras. Um disse que entraria no cinema sem pagar. Outro confessou que espionaria conversas. Houve quem admitisse que pegaria coisas escondidas ou revelaria sentimentos que nunca teria coragem de mostrar em público. A experiência era menos sobre invisibilidade e mais sobre caráter. Porque, no fundo, ela revelava uma pergunta antiga: o que fazemos quando acreditamos que ninguém está olhando? Talvez fosse interessante aplicar o mesmo teste aos políticos. Mas, nesse caso, a dinâmica mudaria um pouco, porque muitos parecem já viver nesse estado de invisibilidade moral. Estão acostumados a agir nos bastidores, nas salas fechadas, nas conversas interrompidas quando um microfone se aproxima.