Lago das Rosas\nCom a publicação do que a Prefeitura considera como revitalização do Parque Lago das Rosas tomamos conhecimento do que pretendia para o mesmo.\nAlém da sugestão catastrófica da derrubada de árvores, sob a alegação de incuráveis problemas fitossanitários, pouco foi falado das reais necessidades do Parque. A questão das árvores está em discussão e deverá ser revista, pela total incongruência com a realidade dos fatos e da fantasiosa solução.\nA novidade foi a criação dos chamados “pet places”, em número de três, instalados e mantidos pela Comurg. Locais para recreação de animais de estimação, conforme explica o site da empresa. Gastos desnecessários, que podem ser evitados. Porém nada foi apresentado para a correção dos problemas atuais do Parque, afora a recuperação das pistas de caminhada e academias ao ar livre e playgrounds.