Trânsito confuso\nCerta vez, neste espaço, eu critiquei quando o prefeito anterior mudou a direção de diversas ruas do Centro, e só piorou, não resolveu e até hoje é confuso! Agora, a notícia é que a atual prefeitura quer alterar a Av. T-10 que é mão dupla para mão única e direcionar todo fluxo para a Rua T-55. Não precisa nem ser especialista para entender que a Rua T-55 não comporta o fluxo que receberá, sem falar que na Rua T-30 existem inúmeras escolas que complicam ainda mais o escoamento dos carros, gerando confusão e engarrafamentos.\nO que a prefeitura precisa fazer com urgência é se preocupar com a sincronização dos semáforos de Goiânia, pois está irritante e insuportável andar e parar em cada quarteirão, e ainda tem a cara de pau de falar em “onda verde”! Onde? Os fios elétricos ainda continuam soltos nos postes em toda a cidade. Já houve desastres e mortes por isso, e nada foi feito! O Centro não tem fiscalização e as ruas estão sujas e mal conservadas. Prefeito, numa boa: sincronize os sinais da cidade e volte as ruas do Centro para o sentido correto que já vai melhorar muito, ao invés de inventar moda!