Trânsito em Goiânia\nJá questionei, várias vezes, o porquê não se usar uma lei já aprovada, que proíbe o trânsito de caminhões em Goiânia (Lei nº 9028, de 20/04/2011). A solução que encontram, quando existe um gargalo, são duas: um sinaleiro, ou um radar para multar. Considerando a metragem de um quarteirão e a dimensão média de um carro nas ruas, e locais em que existe estacionamento em ambos os lados, podemos concluir que há carros demais para pouco espaço.\nCom a não intervenção, para tentar amenizar o problema, ele só vai aumentando. Querem exemplos? Praça do Ratinho. Com a invenção de um retorno para a Praça Tamandaré em uma faixa da esquerda, aquele local virou um caos. Em alguns horários, o engarrafamento ultrapassa a rua 9 (Setor Oeste). Com o emplacamento de mais ou menos 100 (estimado) veículos/dia, só em 2026 teremos, cerca de mais 24.000 veículos para serem acomodados em nossas vias urbanas. Haja paciência.