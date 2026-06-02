Desvio de recursos\nOs antigos gregos entendiam a política como a arte de viver e administrar a vida em comunidade nas cidades. Para eles, a participação nas decisões não era apenas um dever cívico ou uma forma de governo, mas a essência do próprio desenvolvimento humano e da busca pela felicidade comum. Ser político significava participar ativamente da vida em sociedade, o que inclui negociar interesses, tomar decisões coletivas e administrar os recursos públicos, sempre visando ao bem-comum. Infelizmente fomos surpreendidos com notícias de políticos responsabilizados por desvios de recursos públicos. Penso que o dinheiro que é coletado da sociedade é um dinheiro sagrado e deve ser usado com responsabilidade, sempre visando o interesse dos mais necessitados. Enquanto milhares de pessoas padecem nas filas dos hospitais, morrem por falta de medicamentos, enquanto as unidades de saúde estão sucateadas, os profissionais que lá trabalham ganham salários não compatíveis com suas obrigações, vemos verdadeiros sanguessugas da sociedade desviando dinheiro e para piorar a situação, são pessoas que foram eleitas pela população.