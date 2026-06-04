Frei Confaloni\nRegistra-se neste dia 4 de junho os 49 anos da morte precoce de frei Confaloni, aos 60 anos de idade. A notícia boa é que seu painel vandalizado na antiga sede da Celg, onde funcionou a Secretaria de Estado da Educação, está recebendo toda a atenção do atual governador e, em breve, teremos recuperado o seu usufruto. Para o ano que vem, quando se completará meio século de sua ausência, serão realizados eventos em Brasília, Goiânia e cidade de Goiás, com a vinda de seus familiares e o prefeito de sua pequena cidade natal, Grotte di Castro. E mais. Coisa rara entre os grandes artistas, frei Confaloni deixou obras (de arte) e legado (histórico). Este é o tema do concurso de artigos lançado pela Escola de Humanidades da PUC-GO, União Brasileira de Escritores-GO, Academia Goiana de Letras e Instituto ArteCidadania. Frei Confaloni está vivo entre nós.