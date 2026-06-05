Restaurante do Bem\nAtualmente, em praticamente todas as repartições públicas (municipal, estadual e federal) e privadas (bancos, comércios e demais estabelecimentos), são comuns filas especiais exclusivamente para idosos, autistas e pessoas com deficiência. Parabéns a todos que adotam essa prática determinada por lei. Entretanto, não é o que acontece no Restaurante do Bem do Setor Campinas, no que se refere à fila para pegar a comida, já que para comprar a ficha, existe sim o caixa preferencial. Vale lembrar que no Restaurante do Bem do Centro de Goiânia, esse direito é amplamente respeitado, já que a fila para comprar a ficha e para servir o almoço é uma só. Pedimos que a mesma prática adotada no Restaurante do Bem do Centro de Goiânia, seja padronizada, adotada e copiada pela unidade de Campinas. Aproveito o momento e oportunidade, para parabenizar todos os Restaurantes do Bem de Goiânia e Aparecida de Goiânia, aos quais frequentemente vou e recomendo às famílias. Parabéns pelo carinho da maioria dos seus colaboradores, pela dedicação e atenção com que eles atendem a todos nós. Parabenizo também a qualidade da comida, a variedade dos cardápios e os ambientes sempre limpos e bem cuidados.