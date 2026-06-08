Leste-Oeste\nMuito boa a matéria do repórter Vandré Abreu publicada na edição de 28 de maio sobre os gargalos na construção da Leste-Oeste. Para mim um dos principais motivos é que não se exige a emissão de Alvará de Construção de obras públicas, já escrevi até um artigo sobre isto no POPULAR. Se houvesse esta necessidade deveriam ser cumpridas várias exigências para se iniciar a construção. Todos os problemas levantados pelo Vandré eram conhecidos quando a obra foi contratada e ela não deveria ter sido licitada sem que eles fossem resolvidos. O custo final da obra é uma incógnita, bem como o prazo da construção.\nOutro exemplo de irregularidade causada pela não exigência de Alvará para obras públicas é a construção da Câmara Municipal no local onde está. Ela não tinha a escritura do terreno, foi uma invasão, o que obrigou depois a modificação no traçado da Leste-Oeste.