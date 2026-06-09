Brasil e EUA\nO Brasil está vivendo uma barafunda política, que coloca o país e a população no fio da navalha em relação à convivência com outros países, muito especialmente os EUA e o governo Trump. Parece que alguns políticos, na ânsia de conquistar poder, esquecem que vivem às custas do erário público brasileiro. Aliás, diga-se, em um país com salários miseráveis. A classe política ganha igual ou mais que os pares em potências econômicas.\nTem político apostando o próprio país e o pescoço dos pobres conterrâneos, incapazes de perceber a gravidade do que está acontecendo. É uma atitude de tamanha vileza que podemos chamar, sem ser injustos ou exagerados, que se pratica alta traição àquela que chamam de pátria e que, por conta dela, autodenominam-se patriotas.\nTambém podemos entender que há demonstração inequívoca de síndrome de Estocolmo, rodeando e oferecendo o país e a cabeça daqueles que os sustentam a um governante estrangeiro que trabalha apenas pelo seu patrimônio próprio. Será que interessa ao Brasil ser governado por esse tipo de gente?