Lago das Rosas\nAnalisando o projeto apresentado pela Prefeitura e pela Agência Municipal do Meio Ambiente para intervenção no Parque Lago das Rosas preciso ser sincero: o conteúdo não entusiasma! O Parque Lago das Rosas não precisa, neste momento, de uma revitalização baseada em novos equipamentos ou ampliação de áreas construídas. O parque necessita, com urgência, da restauração do que já existe e da revitalização do patrimônio ambiental que vem perdendo sua vitalidade. Antes de pensar em novas intervenções, é preciso recuperar tudo o que hoje está abandonado ou deteriorado e, em seguida, garantir manutenção permanente.\nO parque precisa de reforma das calçadas, melhoria da iluminação pública, recuperação dos banheiros com limpeza diária, instalação e reparo de bancos e lixeiras, reforma dos brinquedos, equipamentos de ginástica e quiosques existentes, restauração do acervo art déco e implantação de travessias seguras para pedestres.