Melhorar o Ipasgo\nComo o jornal publicou extensa matéria sobre o Ipasgo com ideias para cobrir seu déficit que foi de R$ 470 milhões em 2025, aproveito para sugerir uma medida ao presidente Bruno D’ Abadia. Proponho que o Ipasgo reabra a possibilidade de o cliente trocar o plano básico (enfermaria) para o especial (apartamento), que está fechado há mais de um ano. No plano tradicional básico cobra-se 6,81% do interessado e no especial 12,48% . Além de dobrar o valor da contribuição do cliente, exige-se carência de seis meses. Parece ser lucrativo para o instituto e é uma opção interessante para o servidor. Sugiro que a proposta seja colocada na mesa de discussão do Ipasgo. Não depende de lei, creio, como ocorre com a inclusão de parentes no plano.\nCecília M. C. Aires\nSetor Oeste- Goiânia\nMobilidade