Semáforos na Anhanguera\nTenho observado neste veículo quase que diariamente reclamações em relação ao trânsito de Goiânia. Tenho visto que algumas medidas trouxeram algumas melhoras em alguns pontos da nossa capital. Outras medidas pioraram, como, por exemplo, o tempo dos semáforos da Avenida Anhanguera.\nEsses semáforos aumentaram o tempo da avenida e reduziram o tempo das ruas e avenidas que a cruzam, gerando enormes engarrafamentos, e enquanto se aguarda nos cruzamentos, observamos que na Anhanguera não tem trânsito.\nSeria interessante que a engenharia de trânsito olhasse para este estrangulamento que foi possivelmente adotado sem um estudo.\nValentin Moreira da Silva Junior\nSetor Aeroporto – Goiânia\nLago da Rosas\nEm resposta às cartas publicadas nos dias 10 e 11 de junho, a Amma (Agência Municipal do Meio Ambiente) reitera que a revitalização do Lago das Rosas trata, entre outras melhorias, da recuperação das estruturas do parque que necessitam de revitalização. A pista de caminhada será restaurada com o reaproveitamento de materiais. A iluminação de todo o parque será modernizada por meio do programa Brilha Goiânia.