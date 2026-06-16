GO-147\nEsperada há três décadas, a GO-147 - Bela Vista a Silvânia, enfim passa por obras de pavimentação. Não importando os meios pelos quais contrataram a empresa, a CCB-Construtora Central Brasileira, é a realização do sonho de muitos segmentos da economia regional, especialmente dos sofridos produtores rurais. Não obstante, essa obra, aproximando seu primeiro aniversário no início de outubro, ainda não concluiu um centímetro dos seus 46 quilômetros de extensão. Pelo contrário, vem provocando uma mixórdia na trafegabilidade de seus usuários pela falta de sinalização, principalmente para o trânsito de quem obrigatoriamente necessita transpor a via em direção a suas propriedades rurais, às rotas de ônibus escolares, linha de coleta de leite, etc. Sem terminar um trecho começa outro, gerando mais e mais obstáculos, mais e mais prejuízos com veículos atolados, tombados, cargas perdidas, etc., situação a cada dia pior. A continuar assim, teremos obras e sofrimentos para mais cinco anos à frente. Faz três dias que não tenho acesso à minha propriedade rural. Socorro!