Pedestres sem vez\nEngenharia de tráfego é uma ciência que cuida da mobilidade das pessoas. Está sempre desenvolvendo novas técnicas para garantir que essa mobilidade ocorra com fluidez e segurança, garantindo os direitos de todos os envolvidos e distribuindo os ônus, normalmente perda de tempo, de forma proporcional. O que Goiânia está fazendo para aumentar a velocidade dos carros e que chama de aumentar a fluidez, para suavizar as consequências, não pode ser considerado como algo ligado a engenharia de tráfego. A prefeitura simplesmente ignora os pedestres, ao não criar espaços seguros para eles atravessarem as ruas e avenidas, e já chegou a cortar calçadas para dar espaço para os carros. E ao proibir até a parada de veículos em várias vias tira o direito, previsto em leis, das pessoas com alguma restrição de mobilidade permanente ou temporária, por exemplo, alguém que esteja com o pé quebrado terá que desembarcar em um local próximo e andar até o seu local de destino. Medir o resultado, perguntando aos motoristas se eles acham bom cortarem uma praça onde eles só passam é sucesso garantido.