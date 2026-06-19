Patriotismo na Copa\nA cada quatro anos a maior parte do mundo se deixa contagiar pela Copa do Mundo. Vale lembrar que nos anos 70, o rei Pelé, por ocasião de um jogo no continente africano, fez parar uma guerra. O sentimento é tão forte que atinge todas as faixas etárias, todas as nacionalidades, todas as classes sociais. O país todo se une por meio de um propósito, que é vencer a Copa do Mundo. O comércio é aquecido pela venda de camisetas, bebidas, carne etc.\nQuero lembrar que a noção de país é recente do ponto de vista histórico. A Europa era dividida em feudos e em pequenas cidades estados e os mercantilistas, classe social que surgia, fortaleceram os reis, no sentido de unificar as cidades estado e formarem os países, que é apenas uma divisão territorial, muitas vezes comungando da mesma cultura, da mesma religião e dos mesmos valores. Passou-se então a se ter esta noção de pertencimento a um país. O Brasil, por exemplo, até o século 18 era formado por estados que não tinham comunicação nem por estradas e nem por meios de transporte decentes. Uma notícia levava meses para chegar de um estado a outro. Em Goiás, centro do país, a notícia da Independência levou dias para chegar. Tudo era muito precário. Apenas com a guerra do Paraguai, onde brasileiros de diversos estados lutaram juntos, foi que começou a surgir o sentimento de pátria comum. Espero que este sentimento de patriotismo, de orgulho pelo país, de pertencimento, não aconteça apenas a cada quatro anos, na Copa do Mundo. Que todo brasileiro e brasileira tenham orgulho de nosso país, uma terra maravilhosa, um povo ordeiro e trabalhador, cheio de sonhos. Próximo da minha casa tem uma grande obra e eu estava conversando com um pedreiro venezuelano, que me disse que deixou sua terra natal e andou por muitos países a procura de oportunidades, como Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile. Ele afirmou que o melhor país para se viver, para constituir família, criar os filhos, é o Brasil, e a melhor cidade para se viver no Brasil é Goiânia, onde ele já comprou dois lotes e construiu sua casa. Que todos nós tenhamos orgulho de ser brasileiros!