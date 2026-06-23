Rua da Divisa\nHá uma expressão popular antiga, para se referir a algo que não dá certo em determinado lugar, que é muito sintomática para representar o que está acontecendo, em termos estruturais, na Rua da Divisa, no Setor Jaó: parece haver “uma cabeça de cavalo enterrada” ali. Mas, o dito popular serve para ser utilizado de forma figurativa a uma aberração estrutural que não tem sido tratada com respeito pela administração municipal e que afeta toda uma população que se utiliza daquela via para se deslocar de Leste para Oeste de Goiânia. Um volume de tráfego enorme, não somente oriundo da BR-153 e bairros adjacentes, como também de trânsito de veículos pesados, que circulam cotidianamente em quantidade enorme, se deslocando para Senador Canedo, ou em via inversa daquela cidade, onde se concentra um terminal petrolífero, para se atingir a Avenida Perimetral. Fora o natural, e crescente, trânsito de veículos de uma região densamente urbanizada. E se acrescente também a via que liga a BR-153 ao Setor Santo Hilário/Vila Pedroso. Mas, por que há décadas esse problema não é corrigido, com a duplicação dessa via? E sequer a correção asfáltica? Porque, muito embora a obra já tenha sido incluída há vários anos no orçamento municipal, existe uma briga judicial, decorrente sabe-se lá de quais razões, efetivada pela associação de moradores do Setor Jaó, que busca impedir que isso aconteça. Com o argumento que a quantidade de veículos pesados, que inclui ônibus que passam por ali para chegar ou vir da BR-153, seria um fator de desgaste para a estrutura das residências ali próximas, e a consequente desvalorização que poderia afetar o setor. Ora, se assim fosse, todos os bairros de Goiânia, principalmente os periféricos, deveriam adotar a mesma medida. O que seria um absurdo. Implica em querer resolver uma questão pontual, local, em detrimento de toda uma região. A Prefeitura de Goiânia, sob várias administrações, tem sido conivente com essa situação, ou, no mínimo, letárgica, talvez porque assim não investe seus recursos para essa área nessa via, e desloca os investimentos, como sempre faz, para o lado sul da cidade. Faço um apelo desesperado, porque sei que também é o anseio de todos que por ali circulam, para que seja feito de imediato a duplicação da Rua da Divisa, no Setor Jaó.