Segurança e Educação\nEita Goiás! São contradições e mais contradições todos os dias. Em rede nacional, a propaganda é que Goiás tem a melhor segurança e educação do país. Será? Contraditoriamente, o ex-governador se muda do estado e leva um batalhão de policiais militares para a sua segurança pessoal e da sua família, com despesas de aproximados R$ 1 milhão mensais, gastando o dinheiro do povo. Por que a mudança, por que 51 militares? Afinal, pela propaganda, não se tem a melhor segurança em Goiás? A mudança, nas entrelinhas e nas linhas, diz o contrário. Quando começar a campanha eleitoral, vão dizer que fizeram isso e aquilo pela Segurança e Educação, mas é bom lembrar que é para a segurança e educação deles, porque o povo que se dane. Esse é o mote, sempre. Segurança e Eduçação, Educação e Segurança, depois das eleições, a realidade é outra. O dinheiro pago a 51 policiais mensais em um mês poderia pagar os processos do piso salarial dos professores da rede estadual, que se encontra na Justiça, em que lutam por seus direitos, são direitos