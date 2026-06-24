Esgoto a céu aberto\nUma vergonha o que acontece com o sistema de esgoto da Avenida Vereador José Monteiro no Setor Negrão de Lima. Nessa avenida ficam o Crer, a Secretaria da Economia e uma das sedes da Saneago. Mais uma vez o esgoto correndo a céu aberto. Semana sim, semana não, é a mesma coisa. Um fedor horrível. Fico imaginando que, se na porta da sua sede, essa empresa se comporta assim, como deverá ser longe de seus olhos. Até quando continuaremos a conviver com tamanha incompetência?\nRogério Guimarães\nSetor Jaó - Goiânia\nVila Redenção\nPróxima de universidades, hospitais, maternidade, creches, bancos, shoppings, a Vila Redenção é um dos primeiros bairros populares de Goiânia. Um bairro privilegiado para quem é morador. Ainda assim, carece de melhorias há décadas, a exemplo de revitalização de 90% de suas pracinhas. Passam administrações e administrações, e a falta de atenção às pracinhas continua como está. Não basta apenas limpá-las, é preciso de um projeto para elas. Um projeto que contenha em seu espaço lazer para as crianças, equipamentos de exercícios para adultos, jardim, bancos para sentar e conversar etc. Outro fator deste descaso é a ausência de representantes. Os vereadores que se dizem representantes pouca atenção dão ao bairro. A associação dos moradores, inerte, parece não existir. O que fazer diante deste descaso pelas autoridades do Executivo, Legislativo e da associação do bairro? Alguma coisa precisa ser feita! Na condição de moradores e eleitores, é preciso iniciar um movimento de cobrança ao prefeito, a todos os vereadores e, particularmente, à associação do bairro, para que assumam sua responsabilidade na defesa dos interesses da comunidade da Vila Redenção. Do contrário, a situação continuará como está.