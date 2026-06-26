Semáforos de 3 temposA eliminação do semáforo de três tempos que há na Avenida T-8 com a Avenida T-1 é extremamente importante e necessária. Esse semáforo é sempre causa de um congestionamento constante tanto na Avenida T-8 como na Avenida T-1. No dia 16 de março de 2014, ou seja, 12 anos atrás, o secretário municipal de trânsito José Geraldo Freire deu uma entrevista ao POPULAR defendendo a eliminação dos semáforos de três tempos e aqui está uma ótima oportunidade para esse fim. Com o fim desse semáforo de três tempos na Avenida T-8 com a Avenida T-1, a solução para quem vem pela Avenida T-8 no sentido bairro-centro, e quiser virar à esquerda para a Rua T-1, será ultrapassar a Avenida T-1 e fazer o giro de quadra pela T-28 e T-50. No sentido centro-bairro, a solução para quem vem pela Avenida T-8, e quiser virar à esquerda para a Rua T-1, será virar à direita uma quadra antes da Avenida T-1, entrando na Rua T-28, e em seguida virar à esquerda na Rua T-49, chegando ao semáforo com a Avenida T-1.Gostaria de sugerir também o fim do semáforo de três tempos que há na Avenida T-1 com a Rua T-49. Esse semáforo também sempre causa um congestionamento constante na Avenida T-1. Com o fim desse semáforo de três tempos, a solução para quem vem pela Avenida T-1 e quiser virar para a Rua T-49, será fazer o giro de quadra pela T-48 e T-28. Dessa forma, ficaríamos livres de dois semáforos de três tempos que há na Avenida T-8 com a Avenida T-1, e na Avenida T-1 e Rua T-49. Definitivamente, o trânsito de Goiânia não mais comporta semáforos de três tempos. Espero que a administração do prefeito Sandro Mabel faça as alterações sugeridas acima, visando um melhor fluxo do trânsito nessa região da cidade.Lourival Batista Pereira JúniorSetor Bueno - Goiânia Assembleia de Deus No Brasil há 115 anos, a Assembleia de Deus está hoje presente em todos os municípios da Federação. Em Goiás, o pentecostalismo chegou a Catalão, em 1935, por intermédio da missionária norte-americana Carolina Matilda Palsen, que era da Igreja Calvário Pentecostal, mas depois se uniu com a Igreja de Deus no Brasil. Em 1936, o pastor carioca e afrodescendente Antônio do Carmo Moreira (1894-1968), que veio do Rio de Janeiro para trabalhar na construção do Palácio das Esmeraldas, fundou a Assembleia de Deus em Goiás, em Goiânia, no Setor Universitário, na residência do senhor Benedito Timóteo. O primeiro Templo da Assembleia de Deus em Goiás, está localizado em Goiânia, na Rua 55, número 180, no Setor Central. Giovani Ribeiro Alves Goiânia-GO