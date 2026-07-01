MobilidadeGoiânia, como muitas capitais brasileiras, enfrenta um desafio complexo em sua mobilidade urbana. O crescimento desordenado da frota de veículos e uma cultura historicamente centrada no uso do automóvel criaram um cenário de congestionamentos, poluição e desigualdade no acesso à cidade. A solução para esse problema não está apenas em grandes obras, mas em profunda mudança cultural e investimentos estratégicos que tornem o transporte público mais atrativo do que o carro particular. O centro da questão está na qualidade do transporte público. É preciso responder a uma pergunta fundamental: por que um cidadão trocaria o conforto do seu carro por um ônibus lotado, sujo, lento e imprevisível? A resposta é simples: ele não fará isso voluntariamente. Para reverter essa lógica, o transporte público precisa ser, antes de tudo, eficiente, pontual e confortável. Isso significa investir em infraestrutura: corredores exclusivos e prioritários que garantam velocidade e previsibilidade; frotas modernas e de baixa emissão que ofereçam conforto e respeitem o meio ambiente; integração entre diferentes tipos de transporte (ônibus, metrô de superfície, BRT, outros); informação em tempo real para o usuário sobre horários e itinerários; segurança dentro dos veículos e nos pontos de embarque, entre outras alternativas, algumas das quais já implementadas. Todas essas soluções estruturais passam pelo fator humano: a mudança de cultura. É preciso que a população entenda que o uso excessivo do carro é insustentável e que existem alternativas melhores para a qualidade de vida de todos. Essa mudança começa com campanhas de educação para o trânsito desde a infância, bem como de conscientização da população, mostrando os benefícios de trocar o carro por outros meios alternativos para a saúde, o bolso e o meio ambiente. O futuro da mobilidade em Goiânia depende de um esforço conjunto entre o poder público e a sociedade: o poder público precisa planejar e investir em infraestrutura de qualidade para o transporte público, pedestres, ciclistas e motociclistas; e a sociedade precisa se conscientizar de que a cidade ideal não se constrói com carros, mas com pessoas. Heloísa Augusta Brito de MelloSetor Marista - Goiânia Brasil x NoruegaDomingo, jogo das oitavas de final, Brasil contra Noruega. Em quatro jogos disputados com o Brasil, a Noruega jamais foi derrotada. E tem um dos melhores atacantes do mundo, Erling Haaland, que já fez 5 gols nesta Copa. Mas temos o Vinicius Jr, que já fez 4 gols na competição. Também é bom lembrar que um bom retrospecto não garante novo sucesso.Paulo PanossianSão Carlos-SP