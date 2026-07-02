Voto femininoA história brasileira é repleta de canalhas, mas os patifes que se metem com a política tendem a ser os mais perniciosos. Indivíduos praticam crimes contra o país e correm para debaixo da “saia” de Tio Sam (vulgo Trump), para cometer atrocidades contra a sociedade brasileira; são facínoras que não se acanham em dizer as maiores barbaridades e sandices, contando com o beneplácito dos não menos nocivos, os residentes no Brasil.O grande celerado da vez é alguém com descendência de ser abjeto, que já causou prejuízos irreparáveis à nação. Trata-se do neto do general Figueiredo, a quem não chamo presidente por não ter sido eleito para tal. O general se gabava de não gostar de gente, “prefiro meus cavalos”. O neto, Paulo Figueiredo, ao comentar sobre o voto feminino, disse que mulher “estatisticamente” vota mal, especialmente as solteiras; as casadas votam melhor porque assumem o voto do marido.Como é fácil concluir, o velho e velhaco general preferia os cavalos; o neto, pela fala, depreende-se que tem mais afinidades com as fêmeas equinas que com mulheres, lamentavelmente!Lenoar Santos MacedoSilvânia-GO HomenagemO Clube de Engenharia de Goiás presta sua homenagem ao engenheiro Renato de Sousa Correia pela brilhante gestão à frente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), durante o triênio 2023–2026.Sua liderança foi marcada pelo diálogo, pela capacidade de unir o setor e pelo compromisso com o fortalecimento da construção civil brasileira. Ao longo de seu mandato, a CBIC protagonizou importantes avanços em pautas estratégicas para o desenvolvimento do país, como a reforma tributária, o aprimoramento do programa Minha Casa, Minha Vida, a inovação, a sustentabilidade, a industrialização e a valorização dos profissionais da construção.Engenheiro civil goiano e referência no associativismo empresarial, Renato Correia encerra sua gestão deixando um legado de trabalho, credibilidade e relevantes conquistas para a engenharia e para a indústria da construção.O Clube de Engenharia de Goiás registra seu reconhecimento e agradecimento por sua dedicação, competência e visão de futuro, desejando pleno sucesso em seus novos desafios.Nossa homenagem e gratidão por um legado que fortalece a engenharia brasileira.Dolzonan da Cunha Mattos Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - Presidente do Clube de Engenharia de Goiás