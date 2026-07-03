Voto feminino “Mulher vota estatisticamente mal, principalmente as solteiras, as casadas costumam acompanhar o marido.” Esta afirmação é compreensível quando se detecta sua origem. Foi dita d pelo Jornalista Paulo Figueiredo, alinhado com o bolsonarismo. Posição misógina, mais uma manifestação de preconceito que explicita rasura moral de quem ventila e propõe tais ideais, linhas de raciocínio e modus operandi. Mas vale o alerta para que fiquem atentos, pois misoginia, racismo e homofobia são crimes passíveis de devidas imputações nos rigores da lei. Não obstante, o que mais me deixa estarrecido são a simpatia e o apoio de pessoas tidas como cultas e esclarecidas. Como entender o respaldo e o patrocínio incondicional a tais aberrações sociais? Como sustentar e defender o que degrada o crescimento humano na sua essência? As eleições estão chegando e mais uma vez teremos a oportunidade de apontarmos o rumo que queremos para nosso povo, para o nosso País: sustentaremos posições que maculem o desenvolvimento humano ou vestiremos de vez o manto da fraternidade, do entendimento e da justiça? Este questionamento não diz respeito a esquerda, centro ou direita. Mas sim à evolução do ser humano e da vida em comunidade. Roberto Célio P. Silva Setor Pedro Ludovico - Goiânia Viaduto na Leste-OesteA polêmica que envolve a construção do viaduto da Avenida Leste-Oeste com aAvenida Castelo Branco chamou a atenção da população logo no início da semana, devido ao capital investido, aos transtornos causados e pela demanda por melhorias no trânsito da região. A população espera ansiosa a conclusão da obra paralisada há dois anos - aguardando por solução técnica. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, “é uma obra saudável, mas que requer manutenção preventiva”. O assunto abordado no POPULAR desta quarta-feira (1°), dominou a semana que finaliza com a eleição que definirá os rumos do Crea Goiás e da Mútua Regional, nesta sexta-feira (3), com grande participação dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências do Estado de Goiás. Parabéns aos envolvidos e ao POPULAR pela abordagem!Juracy Rocha Braga FilhoJardim Goiás – Goiânia