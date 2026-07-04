CorrupçãoSepulcro caiado, dito por Jesus cristo em Mateus 23:27-28, onde os túmulos eram pintados na cor branca, há mais de 2 mil anos, para que estivessem bem a vista, para que as pessoas não tocassem e os tornassem impuros. Ora, do que adiantam túmulos tão branquinhos por fora, e por dentro corpos em decomposição? Estamos vivendo um período, onde alguns políticos, são verdadeiros sepulcros caiados, hipócritas, já que defendem a honestidade, mas são corruptos e se envolver com banqueiros e milhões e até bilhões de reais ilícitos. Falam que defendem as mulheres, mas até hoje ainda questionam a liberdade, o direito e a importância dos seus votos, uma misoginia explícita. Dizem que são democráticos, mas não aceitam o resultado das urnas, só em caso de resultados favoráveis a eles. Se dizem de bom coração, mas fazem campanha nas redes sociais para os patrões demitirem funcionários que se declaram com pensamentos políticos diferentes dos deles. Falam em Deus, pátria, família e liberdade, mas apoiam matar pessoas, pois defendem que bandido bom é morto, e não preso. Atualmente no Brasil, matar e fazer discurso de ódio e mentiras contra seus opositores rendem voto, piadas, gargalhadas, lucro, monetização, inflam as bolhas, arrastam multidões e aumentam o número de seguidores. Sepulcros caiados. Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo Mundo - Goiânia Xadrez No dia 30 de junho, a Câmara de Goiânia fez uma homenagem aos campeões de xadrez de nossa cidade. Autor da iniciativa, o vereador Anselmo Pereira destacou que o xadrez é um esporte que faz a otimização da inteligência das pessoas. Tal homenagem comemorou também o Dia Internacional do Xadrez (20/7). A Federação de Xadrez do Estado de Goiás, fundada em 6/11/81, tem um projeto de xadrez nas escolas, transformando vidas. O xadrez estimula o desenvolvimento cognitivo ao exigir do esportista planejamento antecipado e capacidade de tomar decisões sob pressão. Desenvolve a memória, a paciência, ensina a escolher alternativas, manter a calma sob pressão, e estimula criar soluções diante dos problemas complexos do tabuleiro. Quero parabenizar o vereador Anselmo Pereira, que pretende destinar um apoio financeiro à Confederação Goiana de Xadrez, para popularizar este esporte em nossas escolas públicas. Protagonizou mais ainda pela intenção de solicitar ao prefeito que conceda uma praça pública onde seria colocado um grande tabuleiro de xadrez, como ocorre em praças da Europa, para que toda a população possa usufruir deste esporte tão benéfico às mentes. Maria de Lourdes Barbalho Setor Oeste - Goiânia