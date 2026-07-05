Rodovias sem acostamento\nDurante a maior parte da história do Brasil os deslocamentos terrestres eram feitos a cavalo. No reinado de Dom Pedro II começam a surgir as locomotivas. No início do século 20 surgem os primeiros automóveis e veículos motorizados, para o transporte de cargas, que antes era feito em carros de bois.\nO governo de Juscelino Kubitschek foi marcado pela substituição do transporte ferroviário pelo transporte rodoviário. Milhares de quilômetros de rodovias foram abertos em todo o país. Milhares de veículos passaram a circular pelas rodovias, sejam federais ou estaduais, e cada vez mais os veículos estão ficando mais pesados e velozes.\nEm nosso estado de Goiás não foi diferente, muitas estradas de terra que levavam de um município a outro foram asfaltadas e se tornaram rodovias. A cada dia mais, as pessoas precisam se deslocar de uma cidade a outra, de um estado a outro, seja para tratamento de saúde, estudo, trabalho e até mesmo lazer, e a maioria das pessoas usa as rodovias.