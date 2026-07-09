Desenrola.Gov O governo federal está na mídia acertando com milhares de cidadãos e seus CPFs o tratamento da epidemia de endividamento. Bancos com seus cartões estão sob fogo cruzado por ter emprestado dinheiro sem garantia e agora chegou a hora de mostrar que não existe almoço gratuito. É o programa Desenrola. Não apareceu ainda o Desenrola.Gov das prefeituras e seus milhares de comissionados. Os governos estaduais também com seus muitos milhares de comissionados ou os donos dos penduricalhos. Obras-primas da administração pública brasileira. Para fazer frente às enormes despesas, as prefeituras e governos estaduais fazem empréstimos com autorizações dos Legislativos e Tribunais de Contas. Empréstimos são os doces de leite de vereadores e deputados. Todos gostam e todos querem. O resultado é simples. Mais juros, mais impostos. E menos investimentos em saneamento, educação e saúde. Simples como doces de leite. Sérgio de Mello Setor Marista - Goiânia BR-153 às escuras No início de maio de 2021, foi publicada uma reportagem no POPULAR dizendo que em três meses o trecho da BR-153 que corta Goiânia e Aparecida estaria novamente iluminado. Passados cinco anos, continuamos com a BR quase que totalmente às escuras. Há alguns anos, à noite, temos que trafegar às escuras no trecho da BR-153 que corta Goiânia, simplesmente porque mesmo havendo toda a infraestrutura de postes de iluminação, não há manutenção adequada e reposição de lâmpadas queimadas para que haja luz permanentemente na rodovia. Sabemos que já houve um “jogo de empurra” entre a Equatorial, empresa concessionária da BR-153 (Triunfo Concebra), municípios de Goiânia e Aparecida e o governo estadual, já que nenhuma dessas partes queria assumir a despesa da energia e manutenção perene da iluminação. O Ministério Público poderia reunir todas as partes na busca de uma solução. A falta de iluminação favorece a ação de marginais, ameaça a vida de milhares de motoristas, passageiros e pedestres, e deixa claro, mais uma vez, a insensibilidade das nossas autoridades municipais e estaduais em não resolver definitivamente esse problema. Além desses problemas, Goiânia é a única capital brasileira que oferece aos visitantes que chegam pelo aeroporto à noite um caminho com vários trechos às escuras para o Centro da cidade e diversos outros bairros. É uma vergonha para nossa cidade. Lourival Batista Pereira Júnior Setor Marista - Goiânia