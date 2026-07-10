‘Cachaceiro’Lamentáveis as falas dos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro e do considerado “irmão” Paulo Figueiredo, por ocasião da audiência no escritório do representante comercial dos EUA. Na saída, Flávio chamou o presidente da República de “Lula cachaceiro”. Ora, nós sabemos que o alcoolismo é uma doença grave. Lula nunca sofreu de alcoolismo, o termo cachaceiro utilizado por essas “pessoas de bem”, é uma forma de humilhar e inferiorizar o presidente. Na cabeça desses extremistas, um homem oriundo do Nordeste, de uma família de baixa renda, como o presidente Lula, só teria condições de comprar cachaça, já que a pinga, nossa boa e velha ‘água ardente’, é popular e é do povão. Para essa turma raivosa e golpista, tomar uísque caro, vinhos finos e outras bebidas de renome em baladas caras, aí é bonito e sofisticado, igual a alguns bolsonaristas que faziam filas para tomar uísque de mil reais a dose, servido de graça por Daniel Vorcaro em suas viagens. Mas isso não é motivo de ataque deles, mas de júbilo, nobreza e meritocracia. Lula não tem problema com álcool, mas tem um senador bolsonarista que vai “alto” para algumas sessões parlamentares, isso sem contar que dois deputados federais, amados no meio bolsonarista, já mataram cidadãos atropelados por estarem dirigindo bêbados. Um brinde a cachaça brasileira, mas se beber, não dirija.Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo Mundo - Goiânia Dia da Saúde OcularCelebrado em 10 de julho, o Dia da Saúde Ocular reforça a importância dos cuidados preventivos com a visão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), grande parte dos casos de cegueira e deficiência visual pode ser evitada com diagnóstico precoce e tratamento adequado. Muitas doenças oculares, como o glaucoma, evoluem de forma silenciosa e só apresentam sintomas quando já provocaram danos significativos. Por isso, a realização de consultas periódicas é fundamental para identificar alterações precocemente e aumentar as chances de preservar a visão. Além dos exames de rotina, hábitos simples fazem diferença na saúde dos olhos, como usar óculos de sol com proteção contra os raios ultravioleta, manter alimentação equilibrada, controlar doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e fazer pausas durante o uso prolongado de telas. Ao perceber sinais como visão embaçada, dor nos olhos, perda repentina da visão, flashes de luz ou aumento de manchas no campo visual, a recomendação é procurar atendimento oftalmológico o mais rápido possível. A prevenção é a melhor forma de evitar a perda visual e garantir qualidade de vida.Humberto BorgesSetor Marista - Goiânia