Carros da Câmara\nSobre a reportagem do POPULAR (Superedição, 11-12/07), que mostra que vereadores da capital fizeram 44 viagens pelo interior de Goiás neste primeiro semestre, quase o dobro que no mesmo período de 2025, é preciso dizer que dinheiro público não é para bancar turismo político.\nSe um vereador realiza viagens com recursos públicos, é obrigação dele explicar, com total transparência, o custo de cada uma, os objetivos alcançados e os benefícios concretos que trouxeram para o município. Quem exerce mandato eletivo tem de prestar contas à sociedade.\nNão bastam justificativas genéricas; é necessário demonstrar resultados. A população paga imposto e tem o direito de exigir responsabilidade, economicidade e respeito na aplicação do recurso público.\nE o mais grave, como alerta a matéria: “em ritmo de pré-campanha, ao menos 15 dos 37 vereadores da capital intensificaram presença no interior de Goiás utilizando os carros oficiais da Câmara Municipal”.