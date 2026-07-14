Cumprir a lei Acontece que o escrito não reflete o que acontece no Brasil. Aqui a lei se cumpre, mas somente para um lado. Provas? Vou citar algumas. José Dirceu, condenado, está solto. José Genoino, solto. Sérgio Cabral, solto, Renan Calheiros, com processo já há doze anos no STF, sem julgar. Os anões do orçamento, soltos. Os condenados do Mensalão, todos soltos, menos o marqueteiro. Os da Lava Jato, nem se fala. Todos soltos. Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em três instâncias por 9x0, hoje é nosso presidente. Como? Simplesmente, um ministro do STF tirou da cartola mágica um coelho, argumentando que o “foro” desse crime não era o TRF do Paraná. Engraçado. Se o TRF (Tribunal Regional Federal) é federal, e foi colocado para primeira instância julgar os casos da alçada federal naquela região, não entendo por qual razão o foro não seria aquele TRF. Se não é capacitado para julgamento de esfera federal, para que mantê-lo? Fechem todos os tribunais regionais. Só argumento o seguinte. Lula, como alguns pensam, não foi inocentado por nenhum tribunal. Nos anais do Judiciário ele continua condenado em três instâncias. Somente o local de julgamento foi alterado, e claro, nunca vai acontecer. Ele vai continuar solto, prometendo o que não pode dar ou fazer e ainda sendo reeleito. O que falta no Brasil não é só cumprir a lei. É que as leis são elaboradas com várias variantes para beneficiar ou prejudicar a quem interessar. Se é para condenar um amigo, ela não vale, para o inimigo, sim. Já citei em outras opiniões. Para os amigos, a Lei. Para os inimigos os rigores da Lei. Também gostaria que a lei fosse para todos. José Carlos Riccioppo Setor Oeste - Goiânia ECA, 36 anos O colegiado do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) de Goiânia parabeniza o professor doutor Edson Lucas por seu altruísmo e dedicação à causa da criança e do adolescente de nossa nação ao publicar o artigo em comemoração ao 36º ano da criação e publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma das maiores ferramentas na defesa dos negligenciados ou aqueles que sofrem violências sejam elas quais forem. Aguinaldo Lourenço Filho Presidente do CMDCA de Goiânia n Parabenizo O POPULAR pela qualidade do artigo publicado, de autoria do doutor Édson Lucas. Reconhecido professor da área do Direito da PUC GO, defensor competente dos Direitos da Criança e do Adolescente! Walderez Loureiro Goiânia-GO