Retirada de 291 árvoresOs números da reportagem publicada são frios: 291 árvores serão retiradas para sequência de um projeto que teve início há décadas. Para os cidadãos que valorizam o verde, os números são estarrecedores. Nos tempos atuais, uma árvore importa. Imaginem a retirada desta quantidade.Sei da importância de finalização do projeto, embora arcaico e defasado, mas quem sabe não poderíamos adequá-lo à situação atual. Vamos atualizá-lo, talvez com um concurso entre profissionais da área, de tal forma que as nossas árvores pudessem ser mantidas. Com certeza teríamos ideias interessantes e atuais, preservando o nosso patrimônio.Hoje o mundo ficou pequeno, todos nós temos oportunidade de viajar, conhecer práticas que estão sendo desenvolvidas por países que erraram muito no passado mas que tentam corrigir os erros. Revitalizam áreas degradadas, derrubam viadutos e concretos, transformando em áreas de convivência.Nós que ainda temos nossas árvores, não podemos incorrer nos mesmos erros. Precisamos ter uma visão menos imediatista e pensar nas próximas gerações.Fica minha sugestão para a atual administração e o meu pedido ao Ministério Público, para que olhem esta situação pensando na população como um todo.Rosângela Roriz Rizzo LousaSetor Bueno - Goiânia Vapt Vupt No último dia 9, por volta de 11 horas, dirigi-me ao Vapt Vupt do Shopping Bougainville para renovação da carteira de habilitação de motorista e, para minha surpresa, ao chegar na recepção a atendente de pronto me informou que não havia mais condições de ser atendido, pois estavam com falta de funcionários, sendo necessário voltar em outro dia, se possível mais cedo. No dia seguinte, antes das 9 horas, fui ao Vapt Vupt do Palácio Pedro Ludovico Teixeira/Centro Administrativo, na Praça Cívica, e novamente o atendente disse que não teria como me atender sob o mesmo fundamento de que estavam com falta de funcionários e, ainda, que eu deveria procurar um Vapt Vupt de outro bairro ou agendar para o dia 15, ou seja, quatro dias depois. Um serviço prestado pelo governo do Estado que tinha 99% de aprovação da população, onde era possível resolver no mesmo local e em curto espaço de tempo serviços como: renovação de carteira de motorista(como no meu caso), emissão de carteira de identidade, intermediação de vagas de emprego, Procon, Saneago, GoiasPrev e tantos outros, chegar ao ponto que em que está agora: totalmente sucateado e com ausência de número correto de funcionários, dentre outras falhas. Isso é um grande desrespeito com a população do nosso Estado. É uma pena.Humberto Tannús JúniorGoiânia-GO