Dia do Comerciante Os lojistas encaram neste 16 de julho o Dia do Comerciante mais desafiador dos últimos tempos. São múltiplos os fatores econômicos e agora até comportamentais, com o vício em bets, que colocam à prova a resiliência dos empresários do comércio varejista.Nunca foi fácil empreender no Brasil, mas na atualidade, essa tarefa ficou ainda mais complicada. Juros altos, inadimplência desenfreada, concorrência desleal com a pirataria e com as gigantes estrangeiras do e-commerce, falta de mão de obra no mercado, uma cadeia de tributos difícil de gerir e cara para pagar e um país doente, viciado em apostas on-line. É esse o cenário que o comerciante enfrenta quando ele abre a loja todos os dias para trabalhar. Mesmo assim, hoje é um dia para comemorar a coragem e a persistência de uma classe que se doa muito para gerar empregos, renda e oportunidades para milhares de famílias em Goiás. Feliz Dia do Comerciante! MARISA CARNEIRO Presidente do Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás) Vapt Vupt Fico nostálgico ao ler a carta de Humberto Tannus nesta seção em 15/07/2026. Bons tempos em que contávamos, os cidadãos todos, com o acesso aos serviços públicos essenciais, sem ter que recorrer a benesses. Simples assim, serviços públicos acessíveis. Em meio a tantos negócios, difícil pensar como o governo deixou de investir em um serviço desta amplitude, fechando unidades e reduzindo o acesso ao cidadão. Rogério Lucas Parque Amazônia - Goiânia Cumprir a lei José Carlos Riccioppo, você foi direto ao ponto em carta publicada na edição desta terça-feira (14). Enquanto a lei for para alguns, esse país continuará deitado em berço esplêndido. Quando se levantará? O crime compensa. O mau exemplo vem de cima. Eduardo Siade Goiânia-GO ECA, 36 anosParabéns ao POPULAR pelo brilhante artigo sobre o ECA, “A proteção tem muitos responsáveis”, do doutor Edson Lucas Viana, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiás, publicado na edição desta segunda-feira (13).Waldir Vigolo Goiânia-GO