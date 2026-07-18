ECA, 36 anos O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completa seu 36° ano de criação. Recém-formado no crso de direito à época pela PUC/GO, eu já me interessava por esta rede de proteção às nossas crianças e adolescentes, e presenciei a luta de bravos companheiros goianos pela ideia e concepção dessa Carta de Leis Federal prestigiada e aplaudida mundo afora, apesar de quase sempre não ser respeitada em nosso território nacional. Bené, Joseleno Black, Pedro Wilson, entre outros nomes de goianos e goianas sempre lembrados pela Equipe Nacional que se debruçou na elaboração do ECA em 1990 com louvor. O artigo de autoria do professor Edson Lucas Viana (A proteção tem vários responsáveis), atual vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/GO) e ferrenho defensor dessa nossa incansável luta, publicado no Popular no dia de aniversário do ECA (13/7), ratifica de forma prática e educativa o dever que as mais diversas esferas da sociedade civil organizada brasileira têm para o devido cumprimento deste Estatuto. Para o real cumprimento das leis vigentes no ECA posso aqui resumir nossa tarefa em quatro simples palavras: respeito, atenção, comprometimento e ação. Muitos são os eixos importantes para que tenhamos êxito na plena execução do ECA, porém, acredito que um seja o carro-chefe, o primordial: educação! Um viva aos 36 do ECA! Que seja comemorado da melhor forma possível: sendo colocado em prática! Roberto Célio P. Silva Setor Pedro Ludovico - Goiânia Engenharia A necessidade de infraestrutura avançada adequada às situações cotidianas das áreas metropolitanas e a integração com centros menores se faz pela engenharia de qualidade presente nos planos do Poder Executivo de cada região. O Brasil tem mostrado que tanto os desafios da modernização como os do crescimento demográfico têm pedido uma intervenção progressiva da engenharia como gerador de conforto e soluções que garantam não só qualidade de vida, mas também uma estrutura robusta que mantenha a economia e seus desafios a pleno vapor. As alterações climáticas e as chuvas torrenciais em áreas metropolitanas têm nos chamado a esta reflexão pelo impacto socioeconômico indiscutível que fica após cada passagem. Está na hora de o Confea e os conselhos regionais, através de seu corpo de trabalho em todas as instâncias, criarem câmaras exclusivas de interação multidisciplinar especialmente para trabalhar como um setor adjunto da gestão executiva pública, federal, estadual e municipal, para estimular o uso da engenharia nas soluções e engenharia de qualidade no que tange à assertividade de projetos. Marcus CaciquinhoGoiânia-GO