Disputa ao SenadoMatérias do POPULAR mostram Daniel Vilela tentando apagar incêndios na base governista, mas a matemática eleitoral não aceita vaidades. Lançar quatro candidaturas ao Senado é um erro que só ajuda a oposição. Quem defende o afunilamento da chapa para apenas duas candidaturas está coberto de razão: o caminho lógico e seguro para a base é marchar exclusivamente com Gracinha Caiado e Vanderlan Cardoso. Até as convenções partidárias, o que vemos nos palanques é apenas o tradicional jogo de blefes e demarcação de território de outros pré-candidatos. Só acredito no desenho final da chapa quando as atas forem assinadas. Antes disso, qualquer promessa de “quatro candidaturas” é ilusão.Edimar FernandesGoiânia-GO Vitória da EspanhaChegamos ao final de mais uma Copa do Mundo de Futebol (23ª). A equipe campeã foi a Espanha. Desenvolveu um futebol simples, de posse de bola e muito eficaz. A Copa do Mundo é um torneio simples de se disputar. São apenas 8 jogos (nos moldes de hoje) para se sagrar campeão.Por ser simples, não admite erros crassos, pois não oportuniza corrigir falhas. Quando falo em simplicidade é ao mesmo tempo complexa (se fosse somente simples, não teríamos apenas oito países campeões: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Espanha. França, Uruguai e Inglaterra). Esta complexidade perpassa uma série de elementos que vão desde a convocação dos atletas até ás escolhas de acomodações. Vejo o futebol, como em diversos esportes coletivos, resumindo-se em um elemento apenas: o resultado. Não adianta jogar bonito, ganhar com grandes goleadas, mas ao término do campeonato/torneio, ver o outro país comemorando. Relembro as Copas de 1982/1986, o Brasil com seu fantástico treinador encantou o mundo. Com toques rápidos, objetivos e jogadas extraordinárias. Resultado: não chegamos à final em nenhuma das duas copas.A Seleção da Espanha mostrou ao mundo uma nova maneira de jogar (importada do Brasil, diga-se de passagem) que é a posse e o toque de bola. É uma situação óbvia. Se o adversário não tem a bola, o meu time não toma gol. Simples assim. Creio que com esse novo ciclo que se inicia com um técnico que dispensa comentários, vamos caminhar rumo ao hexa em 2030. Evandro Fortunato PereiraSetor Universitário - Goiânia ERRAMOSDiferentemente do que foi publicado na capa da edição desta segunda-feira (20), a maior parte das 15 obras paradas do governo estadual é da Secretaria de Estado da Educação: 9.