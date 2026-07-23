Trânsito no Setor Marista Um dos pontos mais críticos no trânsito da região Sul de Goiânia tem sido o trecho entre a Avenida 85 e o Parque Areião, uma área que frequentemente sofre com grandes congestionamentos e outros transtornos diários devido às suas vias estreitas de mão dupla que ainda permitem o estacionamento de veículos em ambos os lados da pista. Enquanto a construção de um viaduto que representaria a solução definitiva para o problema não se concretiza, surge como uma alternativa viável e interessante um estudo aprofundado por parte da gestão municipal sobre a possibilidade técnica de abrir o canteiro da Avenida 85, permitindo assim que os motoristas que saem da Alameda Ricardo Paranhos consigam acessar diretamente a Avenida Mutirão. Essa intervenção pontual traria um alívio imediato e desafogaria o fluxo de veículos em diversas vias saturadas do Setor Marista, diminuindo consideravelmente o impacto no trânsito de locais como as ruas 1.122 e 1.123, além de aliviar o trecho que vai de parte da Avenida 136 até a Avenida 85 e a Alameda Dom Emanuel Gomes, que serve como continuação da Rua 146. A mudança também traria reflexos positivos na circulação de outras localidades próximas, melhorando sensivelmente o tráfego no perímetro compreendido entre o Estádio do Goiás e a Avenida 136, bem como em toda a extensão que liga a Avenida 85 ao Parque Areião. Carlos Roberto da RochaCentro - Goiânia Flávio Bolsonaro e as urnasO senador e candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - suspeito de levar vantagens no caso do Banco Master -, desafia o TSE ao demonstrar dúvidas sobre o sistema de votação eletrônica. O episódio ocorreu na última terça-feira (21), em Brasília, onde estiveram presentes 42 diplomatas estrangeiros. O pré-candidato pediu até que enviassem representantes para fiscalizar o pleito no Brasil. Flávio desqualificou as urnas eletrônicas sem apresentar provas. Citou um suposto documento da CIA que teria apontado a manipulação de urnas pela empresa Smartmatic nas eleições venezuelanas de 2010, sugerindo que o Brasil utilizaria a mesma tecnologia, acusação que o TSE negou, classificando a informação como falsa. Trata-se de assunto que custou a elegibilidade de seu pai. Em 18 de julho de 2022, Jair Bolsonaro, então presidente, promoveu no Palácio da Alvorada um evento com dezenas de diplomatas estrangeiros no qual atacou, sem provas, as urnas eletrônicas e a segurança do resultado final das eleições - pleito este que acabou perdendo meses depois para Lula. Paulo PanossianSão Carlos-SP