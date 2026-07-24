Metronização É preciso esclarecer que o termo “metronização” é usado pela Prefeitura de Goiânia como um nome fantasia para caracterizar um sistema de prioridade para os ônibus do BRT. A prioridade dada aos coletivos é importante e adequada para o que temos em Goiânia e já utilizada há muitos anos em outras cidades, inclusive brasileiras. Afirmar que com essa prioridade os ônibus vão circular com a mesma velocidade que os trens do metrô é ofender aqueles que não tiveram a oportunidade de usar esses sistemas de alta capacidade. Marcos de Luca Rothen Setor Bueno - Goiânia Escultura de Leodegária de JesusParabéns a Clenon Ferreira pelo texto ‘Entre livros e bronze’ publicado no POPULAR na edição de 22 de julho. A reportagem diz sobre as esculturas de Leodegária de Jesus e Hugo de Carvalho Ramos em praça pública. Que maravilha este projeto da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de Goiás, Goiandira Ortiz, pela valorização cultural! Resgate da memória. Por outro lado, gostaria de dizer que há uma informação incorreta no texto, quando disse que ‘Leodegária chegou ainda bebê à antiga Vila Boa’. Na verdade, ela saiu de Caldas Novas com dois meses e mudou-se com seus pais para Jataí, onde viveu até os 14 anos de idade. Ainda há por aqui a casa onde ela morou. No seu livro ‘Corôa de Lyrios’ de 1906, p.29/30, há um poema que ela escreveu sobre Jatahy, segue um trecho: (É meu berço idolatrado, / É Jatahy adorado, /Essa terra deslumbrante. / Foi nessa terra querida/Nessa campina formosa, /Que s’coou descuidosa, / A infância minha florida.). Como pesquisadora sobre mulheres/ mulheres negras, senti falta também da escultura de Leodegária de Jesus na primeira página do POPULAR, só apareceu a escultura de Hugo de C. Ramos. Se são duas esculturas, de um homem e de uma mulher, por que só a do homem? Se se diz na valorização da escritora negra, a escultura de Leodegária também não deveria estar na primeira página? No próximo dia 8 de agosto, comemora-se o aniversário de Leodegária de Jesus, que possamos ver uma foto dela, estampada na primeira página de O POPULAR. Primeira mulher a publicar um livro em Goiás. Flomar A. Oliveira Chagas Jataí –GO