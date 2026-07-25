ECA, 36 anos O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 36 anos. Com quinze anos de atuação na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, quero propor reflexões. Em primeiro lugar, sugiro ao prefeito Sandro Mabel que seja criado um canal de comunicação rápido nos Cmeis e escolas do ensino fundamental para que, uma vez a criança chegue na unidade escolar com algum sinal de agressão, o fato seja imediatamente comunicado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil. Em caso de violência o tempo é precioso, uma eventual lesão deve ser periciada o quanto antes para que não se perca a prova. Segundo, é necessário atender com presteza as demandas que surgem. É necessário que cada conselheiro, autoridade eleita pela comunidade, tenha uma equipe a que possa delegar os primeiros atendimentos. Presenciei conselheiros tutelares serem acionados para fazer a condução de adolescentes de 16, 17 anos, da delegacia para suas casas, ficando com isto prejudicadas ocorrências gravíssimas. Sugiro ao presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, que faça uma pesquisa entre os seus comissionados para verificar se há pessoas com formação de assistente social, psicólogos, pedagogos, e ceda estes profissionais para os conselhos tutelares não só de Goiânia, como do interior. Outra sugestão: é necessário garantir a segurança dos conselheiros e para tanto sugiro que as equipes de conselheiros tutelares sejam compostas por um guarda municipal, que poderia acumular a função de motorista. Muitas vezes o conselheiro tutelar vai averiguar uma situação de maus tratos a criança e se depara com situações de tráfico de drogas e outros crimes graves. Uma questão importante é que a escala do conselheiro coincida com a escala do motorista, muitas vezes os conselheiros ficam sem poder atender ocorrências pois os motoristas trabalham em outra escala. Outro fator são os veículos. É necessário que os conselheiros tutelares tenham mais carros a disposição. São medidas simples e que vão fazer a diferença na vida de nossas crianças e adolescente. Adair Luiz da Silva Júnior Setor Oeste - Goiânia Viaduto na Leste-OesteSobre a reportagem Prefeitura descarta demolir viaduto da Leste-Oeste com a Castelo Branco, é difícil entender essas decisões. Primeiro, o prefeito Sandro Mabel criticou o viaduto, segundo ele condenado, e prometeu abrir as pistas. Agora, descartou a demolição e promete abrir as pistas. Por que não concluir a obra que está parcialmente pronta, ao invés de gastar com a abertura das pistas paralelas? Se a empreiteira não concluiu, leva o caso à Justiça e cobra conclusão. É melhor escolher da próxima vez uma empreiteira responsável.Roseval Rodrigues da CunhaGoiânia-GO