Ataques de CaiadoSobre ataques do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) aos adversários Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à Presidência da República, observo que não é atacando os adversários que o goiano vai conseguir avançar nas pesquisas. Apresente propostas, Caiado, o senhor é capaz, fará uma boa gestão. Não perca tempo com esses candidatos que nada têm a oferecer. Seja diferente, inove, mostre para os brasileiros suas propostas.Lucélia AraújoGoiânia-GO O exemplo de JK A canção “É Preciso Saber Viver”, de Roberto e Erasmo, merece reflexão mais profunda. De fato, carrega uma mensagem atemporal: viver exige escolhas, coragem e consciência das consequências. A música nos convida a enfrentar os desafios com atitude e determinação. Vamos contemplá-la: “Quem espera que a vida/ Seja feita de ilusão/ Pode até ficar maluco/ Ou morrer na solidão/ É preciso ter cuidado/ Pra mais tarde não sofrer/ É preciso saber viver./ Toda pedra do caminho/ Você pode retirar/ Numa flor que tem espinhos/ Você pode se arranhar/ Se o bem e o mal existem/ Você pode escolher/ É preciso saber viver...” Acredito que Juscelino Kubitschek usufruiu da essência dessa canção de forma ampla e completa. Ele foi nosso presidente de 1956 a 1961. JK foi, de fato, um exemplo de alguém que “soube viver” em múltiplas dimensões: político visionário, responsável por um projeto audacioso como Brasília, e ao mesmo tempo uma figura humana, sociável e carismática. O apelido “Pé de Valsa” traduz bem esse lado leve e elegante, mostrando que ele não se limitava ao papel institucional. Essa combinação entre ousadia (na política) e leveza (na vida pessoal) dialoga diretamente com a ideia da música: saber enfrentar as “pedras do caminho” sem perder a capacidade de apreciar as “flores”, mesmo com seus espinhos. Tarcizo Faustino Setor Oeste - Goiânia Câncer no intestinoA colonoscopia é essencial, principalmente se houve diagnóstico na família de câncer no intestino. É importante a conscientização sobre exames de rotina, mas as pessoas não dão muita importância. Adriana AlvesGoiânia-GO