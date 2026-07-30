Ações sociais Sobre a manchete da edição desta quarta-feira (29), Paço reduz em 66% verba para ações sociais em 2025, vale lembrar que tem algumas regiões da cidade com muitos moradores de rua, principalmente no Centro, perto da rodoviária. Tem o problema da indigência e das drogas. Deveria ter mais assistentes sociais pelas ruas à noite atendendo essa população. Programas de inserção social dessa população marginalizada. As igrejas, algumas ricas, também não fazem nada. Por que não cobrar imposto pesado dessas igrejas?Carlos Pimenta Goiânia-GO Escotismo No final do século 19, o general inglês, Robert Baden-Powell foi designado para defender a estratégica cidade sul-africana de Mafeking, pois na época a Inglaterra tinha colônias na África. Ao ter seu efetivo de soldados diminuído, Baden-Powell teve a ideia de colocar os jovens nas pequenas atividades, como de mensageiros. O general ficou surpreso com a vibração com que aqueles jovens cumpriam suas tarefas. Em 1894, BP, como passou a ser carinhosamente chamado nosso general, lançou um livro cujo título era “Ajuda à Exploração Militar”. Neste livro BP ensinava como explorar na natureza, vida ao ar livre, técnicas de sobrevivência, civismo, camaradagem etc. O livro tornou-se uma sensação entre os jovens ingleses. Em 1907, agora já aposentado das forças armadas, BP funda o movimento escoteiro. O escotismo rapidamente se espalhou por todo o mundo. Os fundamentos básicos do movimento escoteiro consiste em o jovem, integrante do movimento, saber cuidar de si, ajudar o próximo, praticar diariamente uma boa ação, ser amigo dos animais e das plantas, ser honesto, honrado, direito, amar a Deus e ao próximo. O movimento divide seus membros de acordo com a faixa etária. Como as famílias estavam ansiosas em colocar seus filhos no escotismo, que iniciava como Lobinho, prosseguindo em outras etapas até os 18 anos, criou-se a modalidade “filhote”. O movimento escoteiro está presente em todo mundo, em Goiânia e no interior de Goiás, temos algumas dezenas de grupos escoteiros. O movimento escoteiro é conduzido por voluntários, que após treinamento, se tornam “chefes” de escoteiros. Vivemos em um mundo totalmente virtual, nossas crianças e jovens passam horas na frente de um computador, fato que pode ser caracterizado como vício. Costumo dizer que nossas filhos não podem viver em uma bolha, necessariamente deverão interagir com outras pessoas e que portanto cabe a nós, pais, colocá-los em atividades sadias, que moldam o caráter, que as fazem felizes no simples. Um Sempre Alerta para servir, pois uma vez escoteiro, sempre escoteiro! Adair Luiz da Silva Júnior Setor Oeste - Goiânia