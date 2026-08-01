Eleições 2026 Um mero espectador no ápice do Poder Judiciário. Poderes que não funcionam. O conceito de democracia desconhecido, esquecido e não praticado. Essa insistência de parte da população brasileira de amor a um político. Troca do voto por benefício individual. Nosso Brasil não tem futuro, ele está à deriva num balão de oxigênio sedado e tentando sobreviver. Mas a história da política mundial revela que nenhum regime de governo é eficaz e adequado. Desde antes de Cristo com as mesmas anomalias, vícios e corrupção. Caro eleitor, estamos em ano de eleições, não cometa os mesmos erros. Ricardo Garcez de Souza Goiânia-GO Urnas eletrônicas Caso o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva seja reeleito no dia 4 de outubro, por volta das 19 ou 20 horas, ele não só vencerá Flávio Bolsonaro, ele estará também vencendo milhões de brasileiros, que descredibilizam o sistema eleitoral do Brasil, mesmo sem nenhuma prova do que defendem. O erro não é desconfiar, é afirmar sem provas. E todos nós sabemos, quem implantou essas narrativas, nos grupos de WhatsApp, antes, durante e após a eleições de 2022. Caso Lula vença, ele derrotará também Javier Milei, Marco Rubio, Donald Trump, comitiva estadunidense para vir ao Brasil colocar em dúvida nosso sistema eleitoral, que foi barrada pelo Itamaraty, influenciadores pagos pelos EUA, só para citar alguns exemplos. Até quando teremos isso? Como podem ter sido a vida toda eleitos com urnas eletrônicas, e agora colocá-las como frágeis e vulneráveis, mesmo sabendo que não são? Isso chama-se DNA golpista, não questionam quando ganham, só quando perdem. Quem é Trump para quebrar nossa soberania e interferir aqui, se ele também tem o DNA golpista e não concordou com a derrota nas eleições nos EUA, onde seus apoiadores mataram 5 pessoas na invasão do Capitólio em 2021? No Brasil temos muitos parlamentares do Legislativo e membros do Executivo, eleitos com urnas eletrônicas, que atacam essas mesmas urnas, mas não renunciam aos seus mandatos. Alguns deles, nem todos, estão distribuídos entre algo em torno de 60 mil vereadores nos 5.570 municípios, 1.035 deputados estaduais e 24 distritais, 513 deputados federais, 81 senadores e 27 governadores de unidades federativas. Algum deles têm mandato sem ser por urnas eletrônicas? Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo Mundo - Goiânia