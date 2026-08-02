Guerra do ParaguaiA guerra do Paraguai (1864/1870) marcou a América do Sul, deixando ferida aberta que dificilmente se consolidará como coisa superada. Nossos irmãos paraguaios, perdedores da guerra e, por consequência, não detentores da história que foi escrita, carregam as dores de uma nação esfacelada pelo embate e com a população, especialmente a masculina adulta, quase dizimada. Não há que se esperar ausência de rancor por parte dos vizinhos guaranis, foi uma jornada de caprichosa destruição pela tríplice aliança e, em particular, pelo governo imperial brasileiro. Pois o presidente brasileiro, em arrufo de arrogância, resolveu mexer na ferida e fazer citação sobre um período doloroso que deveria ser arrefecido. Agiu como um parlapatão, confundindo a liturgia do cargo com conversa de boteco. Sem entrar no mérito da fala, foi demonstração de desprezo da coerência e do peso do cargo, iniciando um incidente diplomático desnecessário e nocivo às relações entre os dois países. O caso ganha contornos mais dramáticos quando consideramos o momento de instabilidade institucional que ocorre no mundo político internacional. Lenoar Santos Macedo Silvânia-GO Nerópolis, 78 anos Neste 3 de agosto, celebramos com orgulho os 78 anos de emancipação política de nossa querida Nerópolis. É dia de homenagear a cidade que construiu sua história com o trabalho, a dedicação e o espírito acolhedor de seu povo. A Nerópolis da tradicional Banda de Música União Nerópolis; dos inesquecíveis cinemas Caiçara e Emergência; do Conjunto de Danças Os Panteras; das araras do saudoso Agenor Caldas; da A.N.E., campeã do futebol amador em 1965 e 1995. Também reverenciamos todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do município, desde o primeiro prefeito. Nossa homenagem se estende aos imigrantes japoneses e italianos, que ajudaram a fortalecer a agricultura com o cultivo de hortifrutigranjeiros, café, arroz e feijão; às tradicionais Feiras do Alho e do Doce; às olarias e cerâmicas, que impulsionaram a economia e geraram oportunidades para tantas famílias. Parabenizamos, de forma especial, o povo neropolino: homens e mulheres que, com trabalho, honestidade e amor pela terra, continuam escrevendo a história desta cidade. Nossa gratidão também àqueles que já partiram, mas deixaram um legado que permanece vivo na memória e no coração de Nerópolis. Parabéns, Nerópolis! Anapolino de Carvalho Nerópolis-GO