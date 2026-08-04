Freios e contrapesosO interessante artigo assinado pelo professor Jônathas Silva, intitulado “Crise dos freios e contrapesos” e publicado na edição desta segunda-feira (3), levou-me a uma inesperada reflexão. Apesar da gravidade do tema, já que o ritual ora sob ameaça foi “estruturado para que o poder freie o poder, a fim de que a democracia não seja ameaçada”, despertou-me a atenção a coragem demonstrada pelo articulista, não somente neste artigo, como, também, nos anteriores.Uma denúncia dessa magnitude não deveria surgir unicamente como se fosse uma mera preocupação de um indivíduo, mas, também em denúncias do jornal que tem história, credibilidade e destinação irretocável para tal.Que tal seguir exemplos de homens que não se curvaram e dedicaram uma vida a defender aqueles que não podiam fazê-lo? Citarei apenas um: Rui Barbosa, que como jornalista desafiou as autoridades, denunciou a corrupção e a falta de transparência nas administrações. Tornou-se um defensor incansável da ética no serviço público.Não acham que chegou a hora de cavar os subterrâneos do jornalismo e encontrar alguns Rui Barbosa? O povo, ora sob massacre, agradece.Humberto de Jesus TeixeiraSetor Jaó - Goiânia Disputa ao SenadoÀs vésperas das eleições, o que mais se pode observar é a repetição de práticas e candidaturas que maculem a democracia conquistada com o sangue e a vida de muitos brasileiros honrados. Nada, porém, consegue anular a nossa responsabilidade e as nossas esperanças, na construção de um país soberano, sem os horrores ainda hoje defendidos pelos rebotalhos que até, com a utilização das suas famílias, das suas esposas, buscam o retorno dos espaços para a continuidade de suas ações criminosas. Então, que o PT e seus aliados reflitam sobre a recuperação de compromissos assumidos anos atrás. No mínimo, que um dos seus candidatos a senador seja o ex-deputado Aldo Arantes. Assim, poderemos colocar no Senado da República um político da estatura de Henrique Santillo e Paulo Brossard, passando o povo goiano a ter um legítimo representante nessa câmara alta.Pinheiro SallesSetor Jaó - Goiânia