Rábula No POPULAR de 21/07/26, em artigo publicado, o juiz Jesseir Coelho traz a definição de rábula, indivíduo que, mesmo sem formação em Direito, era conhecedor das leis e atuava como advogado. Queria eu ser um rábula, não para atuar como advogado, mas para poder expressar de forma jurídica minha indignação após ler algumas reportagens também publicadas no POPULAR nesse último mês de julho. Dentre elas, uma trazia o fato de a Câmara Municipal de Goiânia ter ampliado gastos com aluguel de carros. Isso, por si só, não seria um problema, mas pasmem, parte dessa elevação de custos se dá pela inclusão de aluguel de carros de luxo, com bancos de couro e tudo mais. Como isso se justifica? Outra reportagem me trouxe o conhecimento de que juízes, após constatadas irregularidades graves em suas atuações, podem ter como punição administrativa aposentadoria compulsória, na qual continua a receber salário. Qual a lógica disso? Provavelmente na legislação existe a explicação legal, mas com nem mesmo um rábula sou, não consigo compreender tais situações, fica apenas um sentimento profundo de indignação e desânimo, além da suspeita de que mesmo estando legalizada, a gestão do dinheiro do trabalhador não parece estar justa. Rodrigo Leonel Nerópolis-GOAtléticoEm 5 de agosto de 1915 nascia Antônio Accioly na cidade de Piracanjuba, antiga Pouso Alto, aquele que seria o futuro patrono e benfeitor do Atlético Clube Goianiense. Em 1936, veio residir em Campinas – Goiânia para tomar posse, depois de concurso público, como serventuário da Justiça. Com a finalidade de fundar um clube de futebol, reuniram-se no Hotel Pouso Alto, antigo Hotel Duarte, vários homens, dentre eles Antônio Accioly, e ali, no dia 2 de Abril de 1937, foi fundado o Atlético Clube Goianiense. Portanto, completaram-se 89 anos de fundação do clube que, mais tarde, seria o time que escolheria para torcer. Vindo de Campos Gerais (MG) em fevereiro de 1971, ano em que o Atlético sagrou-se campeão Goiano, influenciado por um primo que hoje não está mais conosco, comecei a torcer pelo Atlético. Como todo clube, o Atlético passou por maus e bons momentos. Reporto-me aos anos de 1999 a 2002, quando o Atlético quase fechou as portas, tendo seu estádio Antônio Accioly (Castelo do Dragão) reduzido a sucata. Com o matagal tomando conta de toda a estrutura. Mas a partir de 2005, o Dragão começou a virar o jogo, a se reestruturar, a ser verdadeiramente profissional. O resultado: vários títulos estaduais e acesso à série A do futebol brasileiro.Evandro Fortunato PereiraSetor Universitário - Goiânia