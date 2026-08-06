Descarte de lixo Assinante do POPULAR, leio-o sempre cobrando da administração municipal a prestação de serviços fundamentais - principalmente os inerentes à educação, à saúde e à limpeza da cidade –, que são os mais relevantes. Manter limpa a cidade é condição cardeal à saúde. Aqui no Parque Anhanguera, somente na rua Prudente de Morais, quadra 41, lote 26, o matagal já atingiu a altura de três metros. Transeuntes e vizinhos indiferentes aos perigos insistem fazer da área “filial” do Lixão. Faço um aceiro na divisa com o sobredito lote, mas mosquitos, baratas, lacraias e outras pragas invadem-me a casa. Suplico ao prefeito que volte os olhos para a situação de calamidade que nos assola e que exige prioridade. A medida não sobrecarrega o erário, pois que ao proprietário do imóvel cabe o ônus seguido de multa. É dele a responsabilidade de manter limpa a área, cercá-la e construir-lhe o passeio. Juarez Costa Barbosa Parque Anhanguera - GoiâniaBiodiesel no Meia PonteO derramamento de 56 mil litros de biodiesel no Rio Meia Ponte, após o tombamento de um caminhão às margens da rodovia entre Goiânia e Senador Canedo, evidencia a importância da atuação rápida e técnica dos auditores fiscais da capital. Desde as primeiras horas da ocorrência, esses profissionais acompanham as ações de contenção, fiscalizam as medidas adotadas pelos responsáveis e auxiliam na proteção de um dos principais mananciais de abastecimento da Região Metropolitana de Goiânia. O Sindiffisc continua acompanhando as ações de resposta ao acidente, os resultados do monitoramento ambiental e as medidas administrativas cabíveis. Em situações como essa, fica evidente o papel estratégico desempenhado pelos auditores fiscais na defesa do interesse coletivo. O trabalho técnico, criterioso e comprometido desses servidores merece reconhecimento, pois contribui diretamente para a responsabilização dos envolvidos, a redução dos impactos ambientais e a preservação de um recurso essencial para toda a população.Horácio MelloPresidente do SindiffiscErramosOs banheiros que estão sendo reconstruídos no Serra Dourada são os localizados nos túneis de acesso para a antiga geral e não os 32 banheiros das arquibancadas e cadeiras como publicado na edição de terça-feira (4).