Lei Maria da Penha\nA Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006 e conhecida como Lei Maria da Penha, completa vinte anos. A Lei Maria da Penha, que leva o nome de uma mulher vítima de violência doméstica no Ceará, é uma importante ferramenta jurídica para o combate dos crimes praticados contra as mulheres. Historicamente, a mulher foi relegada a um segundo plano. Ainda hoje as mulheres, embora sejam maioria na população, se veem sub-representadas nas casas de leis, nos cargos de chefia e até mesmo em postos de liderança religiosa. No Brasil, tivemos a situação do patriarcado, onde o homem tinha poder absoluto sobre sua família e apenas nos anos 1930 foi que a mulher passou a ter direito de votar. As mulheres provaram, a duras penas, sua capacidade em todos os sentidos. Infelizmente, ainda persiste na mente de muitos homens a ideia de que a mulher é sua propriedade, de que cabe a ele tomar decisões sobre a vida da companheira. A mulher entrou no mercado de trabalho e adquiriu sua independência financeira, estudou, se profissionalizou e ainda existem homens que não aceitam, querem o bônus de ter alguém para dividir as contas, mas querem ter autoridade sobre a vida da companheira. Tal situação culmina nas separações precoces ou na violência doméstica.