Leodegária\nOutra vez quero parabenizar ao jornalista Clenon Ferreira pelo texto “Flores, versos e coragem’ publicado aos 8 e 9 de agosto. Texto significativo, pois 8 de agosto é data de aniversário da poeta Leodegária de Jesus, primeira mulher, a escrever um livro no Estado de Goiás. Ler sobre Leodegária, em O Popular, é resgatar a história de quem por muito tempo esteve silenciada, esquecida, apagada. Resgatar também a história do seu pai, da nossa cidade, pois sua passagem por Jataí foi fundamental a nós.\nIsto porque o primeiro ato do primeiro deputado por Jataí, José Antônio de Jesus, seu pai, foi requerer a elevação da Vila Jatahy à categoria de cidade, conforme lei n° 56 de maio de 1895. Época em que percurso do deputado de Jataí à antiga capital de Vila Boa, atual Cidade de Goiás, levava-se dez dias a cavalo. É importante lembrar que Leodegária de Jesus, poeta negra, esteve presente na solenidade de comemoração deste momento memorável. Ela, à frente levava um pavilhão nacional, conforme o jornal Estado de Goyaz, na edição de 24 de dezembro de 1895, transcrito pelo escritor jataiense DCMello, no seu livro “Nos porões do passado 3”.