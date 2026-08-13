Leodegária\nQuando manchetes dos jornais inundam as nossas retinas com figuras femininas, vítimas de feminicídio, eis que surge, estampada em “O Popular” – 08 e 09/08/2026, a figura de Leodegária de Jesus, por meio de Clenon Ferreira, resgatando a luminosidade do olhar leitor. Autora de Corôa de Lyrios, obra feminina pioneira em Goiás, Leodegária desafiou o patriarcado e ocupou lugar no cenário literário. Educadora e ativista (o que deveria ser redundante) deixa o legado de luta e resiliência às gerações presente e futura ao afirmar à figura feminina pertencimento, intelectualidade, liberdade, capaz, portanto, de voz e vez.\nNesse sentido, Leodegária de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, dentre outras ocultas pela história oficial, pavimentaram o caminho para que outras sejam protagonistas da história, contida e contada, rompendo, assim, as barreiras impostas às mulheres, numa sociedade machista, racista, reacionária. Fazendo eco à voz da autora: Foi nessa terra querida,/ Nessa campina formosa,/ Que ecoou-se – a voz de Leodegária de Jesus, pioneira da literatura goiana, firmando-se poeta e escritora, frente a uma sociedade inadimplente historicamente.