Segurança Pública\nA Policia Militar (PMGO), a Guarda Civil Metropolitana (GCM), e outros órgãos de segurança pública, devem se atentar à região do Setor Cândida de Moraes na Avenida Perimetral Norte, nas proximidades da Rede Store de Supermercados. As empresas nesta região estão sendo alvos de marginais que agem no período noturno, na madrugada, destruindo patrimônio, roubando equipamentos e deixando os comerciantes assustados e apreensivos com estes crimes. E os prejuízos sempre são enormes. Nos últimos meses várias empresas foram alvos desses marginais. Além do Supermercado Store, já saquearam loja de motos, restaurantes, reformadora de baú de caminhões, lojas de colchões, de tecidos. Todas situadas na mesma região da Avenida Perimetral Norte. Os demais comércios ficam extremamente apreensivos e sempre na expectativa da empresa estar intacta ao serem reabertas pela manhã no dia a dia.