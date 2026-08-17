Eleições 2026\nExcelente artigo publicado neste sábado (15), neste jornal, escrito por Mário Sergio Conti. É verdade. Teremos 45 dias e se tiver segundo turno, mais 15 dias de besteirol, no horário político gratuito no rádio e televisão. Promessas vãs, discursos copiados de 30 anos atrás. Carreatas atrapalhando o trânsito de quem vai trabalhar. Comícios intermináveis (ainda bem que proibiram os shows) e o que já sabemos de experiências anteriores.\nProgramas de governo, sem nenhum atrativo. Não há soluções a curto prazo. Não adianta prometer. A desordem fiscal do Brasil, não permitirá executar nada do que prometerem. É besteirol. Não adianta enganar o eleitor. É lógico que na hora de votar ele escolherá (ou já escolheu) o que mais lhe agrada, ou o que está na frente das pesquisas, para não “perder” o voto. Quaisquer que seja o vencedor, não terá recursos do erário para equilibrar o orçamento fiscal. Só existe três formas de fazer isso: remontar as prioridades, cortar despesas ou aumentar a arrecadação, o que significaria, mais impostos.